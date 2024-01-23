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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı bu düzenlemesiyle, yerli üreticilerin daha etkin şekilde korunması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla kestane ithalatını izleyecek.

Ticaret Bakanlığı, kestane ithalatının gözetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

İthal kestaneye yönelik olumsuz değerlendirmeler vardı

Bakanlıktan konuya ilişkin edinilen bilgilere göre, son günlerde ithal kestaneye yönelik oluşan bazı olumsuz değerlendirmeler üzerine harekete geçildi.

Tebliğle, kestane ithalatı gözetim uygulaması kapsamına alındı ve Bakanlık tarafından izlenmek üzere kayda alma uygulamasına tabi tutuldu.

Yerli üreticinin rekabet gücü artırılacak

Yapılan düzenlemeyle, yerli üreticilerin daha etkin şekilde korunması ve rekabet gücünün artırılması amacıyla kestane ithalatı tüm yönleriyle izlenecek. Kestane ithalatına dair bilgiler kayıt altına alınacak ve bu ithalat yakından takip edilecek.

İthalat işlemleri, sadece görevlendirilen ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından verilen kayıt belgelerini müteakiben yapılabilecek.