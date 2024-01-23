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Van’ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, çevre kirliliğinden dolayı sıkıntılarını dile getirdi. Belediyenin cadde ve sokaklara çöp konteynerleri bırakmadığından dolayı çevre kirliliği oluştuğunu belirten vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’dan yardım istedi.

Çöp kovaları olmadığı için çöpleri poşetlerle sokaklara bıraktıklarını belirten vatandaşlar, Tuşba Belediyesi’nin kendilerine yardımcı olmadığını belirtti. Çevre kirliliğinin önlenemeyecek bir seviyeye doğru gittiğini belirten vatandaşlar Ozan Balcı'ya çağrıda bulunarak, “Buradan Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı’ya sesleniyoruz. Tuşba Belediyesi bizim sıkıntılarımızı görmüyor veya görmezden geliyor. Büyükşehir olarak çevre kirliliği konusuna bir el atmanızı ve mahallemize çöp konteynerleri bırakmanızı istiyoruz. Çöp poşetleriyle atılan çöpleri sokak hayvanları parçalıyor ve çöpler sokaklara dağılıyor. Biz mahalleliler olarak bu konudan muzdaribiz ve bir çözüm bekliyoruz” şeklinde konuştu.