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Türkiye'de şehirlerin toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegrasyonu yok.

Vatandaşlan farklı şehre gittiklerinde kendine yeni bir toplu ulaşım kartı almak zorunda kalıyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart Projesi'nin bu ihtiyaç üzerine geliştirildiğini söyledi.

Gülten, alınan kartların daha sonra o şehre tekrar gidene kadar kaybedilmesi durumunda ülke ekonomisine zarar verdiğini bildirdi.

Kartlar yurt dışından geliyor ve maliyetli. Türkiye Kart uygulaması toplu ulaşım kartlarının birbiriyle konuşmasını sağlayan bir sistem.

"Proje sadece bir toplu ulaşım kartından ibaret değil"

Gülten, projenin sadece bir toplu ulaşım kartından ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Bu, tek başına bir toplu ulaşım kartı değil. Toplu ulaşım kartı çıkaran belediyelerimiz, idarelerimiz kendi kartlarını çıkarmaya devam edecekler. Üzerine Troy gibi bir Türkiye Kart logosu bulunanlar, entegre olunan illerimizde de geçerli olacak. Kart çıkaran yerler Türkiye Kart özelliğiyle de çıkarabilirler.



"Yavaş yavaş tüm şehirlerle entegrasyonumuzu sağlıyoruz"

Gülten, oluşan ihtiyacın ardından toplu ulaşım kartlarının bir arada kullanılabileceği ortam oluşturmak için Türkiye Kart uygulamasını başlattıkları bilgisini vererek, şöyle konuştu:

PTT olarak Türkiye Kart'ı hayata geçirdik. Şu anda yavaş yavaş tüm şehirlerle Türkiye Kart entegrasyonumuzu sağlıyoruz.

"Kredi kartı indirim ve aktarmalardan yararlanamıyor"

Kredi kartıyla da birçok yerde toplu taşıma aracı kullanılabildiğini anımsatan Gülten, bu kartlarla binişlerin indirim ve aktarma gibi durumları desteklemediğini anlattı.

Gülten, özellikle askerler, öğretmenler ve engelli vatandaşların gittikleri her ilde kart almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"Konya'da Türkiye Kart kullanılıyor"

Gülten, Konya'da Türkiye Kart'ın kullanıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Şu an Rize ile anlaşma yaptık, ilerleyen dönemde Kayseri'de de geçerli olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız bir ilden diğerine gittiğinde kendi indirim tarifelerinden faydalanabilmek için yeni bir kart çıkartma ihtiyacı duymayacak. Türkiye Kart, ülke ekonomisine de faydalı olacak. İl sayısı arttıkça umarım tüm vatandaşlarımızın cebinde bir Türkiye Kart olacak.

2024'te tüm ülkeye yayılacak

Türkiye Kart'ın yayılmasında belediyelerin de etkili olduğunu vurgulayan Gülten, bir yıl Türkiye Kart uygulamasının 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsamasını hedeflediğini, sonraki yıl da ülkenin tamamına yayılmasını öngördüğünü belirtti.