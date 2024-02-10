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Son dakika haberine göre, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç oldu. İzmir adayı Cemal Arıkan oldu.

Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde:

'HEYKELCİ BELEDİYECİLİK' VURGUSU

"Heykelci belediyecilik demek iş değil laf üretmek demektir Festivallere, kutlamalara, konserlere milyonlarca lira akıtmak demektir. Belediyenin imkanlarıyla LGBT etkinliklerine destek olmak ve nesillerin ifsadına vesile olmak demektir. İbadethanelerimizin yanı başında düzenlenen içkinin su gibi aktığı konserlere milyonlarca lira aktarmaktır."

EKONOMİK YÜK VURGUSU

Çocuklarımızın anne babaları, ekonomik yükün altında eziliyor, beslenme çantasına temel gıdaları bile sağlamakta zorlanıyor. Çocuklarımız bu nedenle öğün atlamak zorunda kalıyor. Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz.

REFAH ÇOCUK KREŞLERİ PROJESİ

Kadınlarımız bizlere cenabı Allah'ın emanetidir ve bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız. Kadınlarımıza sıcak yuva merkezleri kuracağız. Özellikle büyükşehirlerde çalışan kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri işe giderken çocuklarını bırakacak yer bulamamak. Bu nedenle 'refah çocuk kreşlerini' bütün mahallelerimize kuracağız."