Makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpa için ton üzerinden belirlenen yeni fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi duyurdu.

Yeni fiyatları belli oldu! Ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpada 2023-2024 tarifesi

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için 2023-2024 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarını belirledi.

Buna göre; ton üzerinden makarnalık buğday 10 bin 200, ekmeklik buğday 9 bin 350, arpa ise 7 bin 725 liradan satılacak.iha