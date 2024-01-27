Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada “Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasında fayda görüyoruz” derken, İran ile yeni sınır kapılarının açılmasının da gündemlerinde olduğunu dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri tesis edilmesi çalışmaları da devam ediyor” vurgusu da yapmıştı.

Türkiye – İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ardından Başkale ilçesindeki Gelincik Sınır Kapısı ile İran tarafındaki Güzereş sınır kapılarının karşılıklı açılmasının planlandığı kaydedildi.

Konu ile ilgili paylaşımda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Türkiye-İran yüksek düzeyli konsey toplantısından Gelincik-Güzereş kapısının açılması çıktı. Salmas-Başkale/Van daha yakın olacak. VanTso’nun ısrarla dile getirdiği yeni kapımız aralandı gibi. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.