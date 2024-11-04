Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.
12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.
Ardından yeniden değerleme oranı netleşti.
Pasaport ve ehliyet ücretleri de yeniden değerleme oranına göre artacak.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI DA YÜZDE 43,93
Buna paralel olarak yeniden değerleme oranı da yüzde 43,93 olarak açıklandı.
Bu oranın, 2025 yılında vergi ve harçlara zam olarak uygulanması bekleniyor.
EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından ehliyette yapılacak olan fiyat güncellemeleri şu şekilde:
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230 TL
2025: 331 TL
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?
Yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından pasaportta yapılacak olan fiyat güncellemeleri şu şekilde:
6 aylık pasaport harcı
2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL
1 yıllık pasaport harcı
2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL
2 yıllık pasaport harcı
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL
3 yıllık pasaport harcı
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL
3 yıl üzeri pasaport harcı
2024: 7833
2025: 11.274
Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.