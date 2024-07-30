Olimpiyatların En Heyecanlı Anı: Bugün Artistik Jimnastikte Neler Olacak?”

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla sürerken, dünya genelinden 10.500’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği bu büyük organizasyonda bugün artistik jimnastik heyecanı yaşanacak. 29 Temmuz'da, artistik jimnastik arenasında önemli final karşılaşmaları yapılacak ve sporseverler nefeslerini tutacak. Peki, bu önemli günde hangi maçlar oynanacak ve kimler sahne alacak? İşte detaylar:

29 Temmuz 2024 – Erkekler Takım Finali:

İsviçre: N. Seifert, F. Langenegger, L. Giubellini, M. Giubellini, T. Serhani

N. Seifert, F. Langenegger, L. Giubellini, M. Giubellini, T. Serhani Kanada: W. Emard, S. Zakutney, R. Cournoyer, Z. Clay, F. Dolci

W. Emard, S. Zakutney, R. Cournoyer, Z. Clay, F. Dolci İtalya: L.M. Casali, M. Macchiati, Y. Abbadini, N. Bartolini, C. Macchini

30 Temmuz 2024 – Kadınlar Takım Finali:

Büyük Britanya: B. Downie, A. Martin, A. Kinsella, R. Evans, G. Fenton

B. Downie, A. Martin, A. Kinsella, R. Evans, G. Fenton Romanya: A. Ghigoarta, S. Voinea, A. Preda, L. Cosman, A. Bărbosu

A. Ghigoarta, S. Voinea, A. Preda, L. Cosman, A. Bărbosu Kanada: S. Olsen, E. Black, A. Stewart, A. Tran, C. Lee

S. Olsen, E. Black, A. Stewart, A. Tran, C. Lee Japonya: M. Okamura, K. Ushioku, H. Nakamura, R. Kishi

M. Okamura, K. Ushioku, H. Nakamura, R. Kishi Çin: Y.H. Zhang, Y. Ou, Q. Qiu, Y. Zhou, H. Luo

Y.H. Zhang, Y. Ou, Q. Qiu, Y. Zhou, H. Luo Brezilya: J. Barbosa, J. Soares, F. Saraiva, R. Andrade, L. Oliveira

J. Barbosa, J. Soares, F. Saraiva, R. Andrade, L. Oliveira İtalya: G. Villa, A. Andreoli, A. D'Amato, E. Iorio, M. Esposito

G. Villa, A. Andreoli, A. D'Amato, E. Iorio, M. Esposito ABD: H. Rivera, J. Chiles, S. Biles, J. Carey, S. Lee

Türkiye’nin de temsil edildiği bu büyük organizasyonda, milli sporcularımız da mücadele edecek ve uluslararası arenada adlarını duyuracak. Olimpiyatların tüm detaylarını ve güncel gelişmeleri takip etmek için Team Türkiye sosyal medya hesapları ve “olympics.com” internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Olimpiyatların bu heyecan dolu anlarını kaçırmayın!