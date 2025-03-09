İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen siber devriye faaliyetleri kapsamında; Ankara'da bazı şüphelilerin, vatandaşların kişisel bilgilerinin (ikamet adresi, yakınları, numarası, meslek bilgisi) sorgulanabildiği 'JaNTİ' isimli yasa dışı sorgu sistemini kullandığını tespit etti. Şüphelilerin kullandığı sunucular belirlendi ve dijital izler ortaya çıkarılarak 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, dijital delillere de el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA