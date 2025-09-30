Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, arazide icra ettikleri devriye sırasında sıra tarafından yaralı olarak bulunan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bitlis Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerinden teslim alınan kara akbaba, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'a teslim edildi.