Cem Karakterinin Vedası 2006 yılında Kanal D'de yayınlanan ve fenomen haline gelen Yaprak Dökümü dizisinde Nejla'nın eşi Cem'i canlandıran Kıvanç Kasabalı'nın karakteri, dizinin izleyicileri tarafından büyük ilgi gördü. Peki, Cem karakteri neden öldü?

Dizinin Unutulmaz Anı: Cem'in Ölümü Yaprak Dökümü'nde Nejla'nın (Fahriye Evcen) eşi Cem'in, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılması ve ardından hayatını kaybetmesi, dizinin reytinglerde zirve yapmasına neden oldu. Cem'in trajik ölümü, Tekin ailesinin yaşadığı dramı daha da derinleştirerek izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kalp Krizi ve Tekin Ailesi Kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Cem'in bu duruma gelmesinde Tekin ailesinin rolü büyüktü. Ali Rıza Bey, doktorla görüşerek Cem'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığında, duydukları hiç de iç açıcı değildi. Herkes üzüntüyle beklerken, Cem'in durumu daha da ciddileşiyordu.

Necla'nın Acı Anları Kahvaltı sırasında Tahsin, Fikret'e Cem'in durumunu anlattı ve birlikte hastaneye gittiler. Doktor, Necla'ya Cem'i çok kısa bir süreliğine görebileceğini söyledi. Necla, Cem'i gördüğünde şok oldu ve baygınlık geçirdi. Hastanede Necla'nın yanında kalan Tahsin, ona moral vermeye çalıştı. Hemşire, Necla'ya kötü haberi vererek Cem'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kıvanç Kasabalı Kimdir?

Kıvanç Kasabalı'nın Hayatı ve Kariyeri 24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Kıvanç Kasabalı, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak çalışmaya başladı. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan 2006 yapımı "Yaprak Dökümü" dizisinde Cem karakterine hayat verdi.

2013 yılında "Merhamet" dizisinde Sinan karakterini canlandıran Kasabalı, 2005 yılında Sedef Avcı ile evlendi ve çiftin Can adında bir oğlu oldu. Kıvanç Kasabalı, başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.