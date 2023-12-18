Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, vatandaşları adeta sokağa döktü.

Depremin büyüklüğü 4.1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre deprem, Yalova Çınarcık'ta saat 23.53'te Marmara Denizi açıklarında, 4.1 büyüklüğünde yaşandı. Depremin ilçeye uzaklığı ise 8.52 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin derinliği 11.18 km olarak verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen depremin ardından gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Ekipler saha taramasına başladı

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

Vali Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." paylaşımı yaptı.

"Gerekli çalışmalar sürüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ilgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."