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WhatsApp, büyük gruplarla iletişimi kolaylaştırmayı amaçlayan Kanallar özelliğini sunarak kullanıcılarına daha geniş katılım imkanı sunuyor. Ancak, bu özellik her kullanıcı için uygun olmayabilir ve bazı kullanıcılar bu özelliği kapatmak isteyebilir. İşte WhatsApp Kanalları özelliğini kapatma veya açma adımları...

WHATSAPP KANALLAR NASIL AÇILIR?

WhatsApp kanallar özelliği güncelleme yapılmış olan cihazlarda, 'Durum' alanının altında bulunan 'Kanal' kısmından açılıyor. Kanal kısmından yeni kanal oluştur tıklanarak, kanal açma işlemleri yapılabiliyor.

WHATSAPP KANALLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

Kanallar, sohbetlerinizden ayrıdır. Diğer takipçiler, kimleri takip ettiğinizi göremez. Ayrıca hem yöneticilerin hem de takipçilerin kişisel bilgilerini koruruz.

On ülkedeki başlangıç sürecinde çok fazla olumlu görüş aldık. Kanalları dünya genelinde kullanıma sunarken aşağıdaki güncellemeleri de yapıyoruz:

İyileştirilmiş Dizin - Artık takip edebileceğiniz kanalları, otomatik olarak ülkenize göre filtrelenmiş şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca en yeni, en aktif ve takipçi sayısına göre en popüler kanalları görebilirsiniz.

İfadeler - İfade simgelerini kullanarak tepki verebilir ve toplam ifade sayısını görebilirsiniz. Bıraktığınız ifadeler takipçilere gösterilmez.

Düzenleme - Yakında yöneticiler 30 gün boyunca Güncellemelerinde değişiklik yapma imkanına kavuşacak. Bu sürenin sonunda ise Güncellemeleri sunucularımızdan otomatik olarak sileceğiz.

İletme - Bir Güncellemeyi bir sohbete veya gruba ilettiğinizde, paylaşımınızda insanların daha fazla bilgi alabilmesi için kanalın bağlantısı da yer alacak.

Ayrıca, yeni ürün güncellemeleri hakkında doğrudan bizden bilgi almak ve çalışmalardan haberdar olmak isterseniz resmi WhatsApp Kanalını takip edebilirsiniz.

WhatsApp'ta kanal nasıl açılır?

WhatsApp'ta kanal açmak için şu adımları izleyin:

WhatsApp uygulamasını açın ve sol alt köşede bulunan "Durum" bölgesinin hemen altında "Kanal" seçeneğine tıklayın.

"Kanal" sekmesine tıkladığınızda, "Yeni Kanal Oluştur" seçeneğiyle kanal oluşturma işlemine başlayabilirsiniz.

Kanalınız için bir isim belirleyin. WhatsApp kanalları yalnızca uygulamanın en son güncellemesiyle kullanılabilir.

Kanalınız için bir açıklama yazın. Açıklama bölümünde kanalınızın amacını ve içeriğini anlatın. Ayrıca takipçilerinizden beklentilerinizi de belirtin.

Kanalınız için bir profil fotoğrafı seçin. Profil fotoğrafı olarak kanalınızla ilgili bir görsel kullanın. Bu sayede kanalınızın tanınabilirliğini artırın.

Kanalınız için bir kategori seçin. Kategori seçimi, kanalınızın arama sonuçlarında görünmesini sağlar. Kategori seçerken kanalınızın konusuna uygun bir seçim yapın.

Kanalınız için bir gizlilik ayarı belirleyin. Gizlilik ayarı, kanalınızı kimlerin takip edebileceğini belirler. Gizlilik ayarını "Herkese Açık" yaparsanız, kanalınızı herkes takip edebilir. Gizlilik ayarını "Davetle" yaparsanız, kanalınızı sadece davet ettiğiniz kişiler takip edebilir.

Tüm ayarları yaptıktan sonra, "Oluştur" butonuna tıklayarak kanalınızı oluşturun.

WhatsApp'ta kanallar nasıl kapatılır?

WhatsApp'ta kanalları kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki üç noktayı tıklayın.

Kanallar'a dokunun.

Kapatmak istediğiniz kanalın adına dokunun.

Sağ üst köşedeki üç noktayı tıklayın.

Kanalı sil'e dokunun.

Kanalı sil'e dokunarak onaylayın.

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