Çeşitli nedenlerle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan ve 1982 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in kararıyla Türkiye'ye getirilen Kırgız Türklerinin yerleştirildiği Ulupamir Mahallesi'nde Kırgızistan'ın Bağımsızlığının 35. Yılı ve 12. Ulupamir Kültür Şöleni düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ile Burhan Kayatürk, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA