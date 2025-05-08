Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.

Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapacak.

Vatikan'da yapılan ikinci ve üçüncü tur oylamada papa seçilemedi

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bu sabah 2. ve 3. tur oylama yapıldı.

Hristiyan ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinaller, sabah saatlerinde bir kez daha Sistine Şapeli'ne girdi ve iki oylama birden yaptı.

Her iki oylamadan da 3'te 2 çoğunluğu yani en az 89 oy alan bir kardinal çıkmayınca, papa seçilemedi ve Sistine Şapeli'nin bacasından dün olduğu gibi yine siyah duman yükseldi.

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altında olan 133 kardinali, bugün öğleden sonra 2 oturum daha yapacak.

Siyah duman çıkarsa, oylamalarda papa seçilemediği, beyaz duman çıkarsa papa seçildiği anlamına gelecek.

Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

Bu arada, yaşı 80'in üzerinde olduğu için Sistine Şapeli'ndeki Konklav'a katılamayan Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re, Pompei kentinde yaptığı açıklamada, devam eden Konklav'da kısa sürede papa seçilebileceğine işaret ederek, "Bu akşam Roma'ya döndüğümde beyaz dumanı çoktan bulmuş olmayı umuyorum." dedi.