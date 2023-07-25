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VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Erciş Morgedik regülatöründe ve Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yapılacak temizlik ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 25 Temmuz 2023 Salı 08.00-17.00 saatleri arasında Adnanmenderes, Çelebibağı, Kocapınar, Nişancı, Gözütok, Akbaş, Beyazit (Solaha Semti) mahallelerinin tamamında ve Sahilkent Mahallesi'nin bir kısmında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı, temizlik ve bakım-onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.iha