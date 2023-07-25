Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 -21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 31 bin 978 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Söz konusu sorgulamada; 8 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 5 şahıs kasten öldürme, 3 şahıs hırsızlık, 2 şahıs futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları hakkındaki kanuna muhalefet, 2 şahıs cinsel taciz, 2 şahıs kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 2 şahıs dolandırıcılık, 2 şahıs kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet, 1 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma,

1 şahıs basit yaralama, 1 şahıs bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, 1 şahıs güveni kötüye kullanma, 1 şahıs hakaret, 1 şahıs hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 şahıs karşılıksız yararlanma, 1 şahıs resmi belgede sahtecilik, 1 şahıs suçluyu kayırma, 1 şahıs tehdit, 1 şahıs yağma, 1 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 1 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 1 şahıs vergi usul kanununa muhalefet, 1 şahıs göçmen kaçakçılığı yapma, suçlarına ilişkin toplam (41) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

van bölge gazetesi