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WanHaber - ÖZEL

Edremit Erenkent Mahallesi Yeni TOKİ konutlarını besleyen ana şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle 4 Saatlik su kesintisi yaşanacak.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (VASKİ) yapılan açıklamaya göre, “Edremit Erenkent Mahallesi Yeni TOKİ konutlarını besleyen ana şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle bugün 10:00 – 14:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yapılacak” denildi.

Söz konusu arıza nedeniyle Edremit ilçesinde yer alan Erenkent Mahallesi Yeni TOKİ 11-12-13-14 Etaplarına 4 saat boyunca su verilemeyecek.

Fatma Öztürk