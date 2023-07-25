WanHaber - ÖZEL
Edremit Erenkent Mahallesi Yeni TOKİ konutlarını besleyen ana şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle 4 Saatlik su kesintisi yaşanacak.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (VASKİ) yapılan açıklamaya göre, “Edremit Erenkent Mahallesi Yeni TOKİ konutlarını besleyen ana şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle bugün 10:00 – 14:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yapılacak” denildi.
Söz konusu arıza nedeniyle Edremit ilçesinde yer alan Erenkent Mahallesi Yeni TOKİ 11-12-13-14 Etaplarına 4 saat boyunca su verilemeyecek.
Fatma Öztürk