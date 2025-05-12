VASKİ’den yapılan paylaşımda, “Edremit ilçesi Kurubaş mahallesinde 13 Mayıs Salı günü zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

HANGİ SAATLER ARASINDA KESİNTİ OLACAK?

Söz konusu kesintinin Kurubaş mahallesinde saat 08:00 ile saat 23:00 arasında saatleri arasında olacağı bildirildi.