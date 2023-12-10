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VASİKAD, geleneksel hale getirdiği Van Gecesi’nin üçüncüsünü, yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Geceye eğitimciden iş adamına, siyasetçisinden sivil toplum kuruluşuna kadar yüzlerce kişi katılım sağladı. Van yöresine ait ikramların yapıldığı gecede vatandaşlar, Mehmet Siraç ve ekibinin seslendirdiği türkülerle unutulmaz bir gece yaşadılar.

VASİKAD Başkanı Özge Burak Değer, bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa olan ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, “Bu gecelerde hem Van’ın kültürel değerlerini anlatıyoruz hem Van’ın değerlerini anımsatıyoruz hem de eski kuşak ile genç kuşağı bir araya getirip kültürel değerlerimizi anımsatmaya çalışıyoruz. O yüzden bu gecelerde Van’a gönül verenlerin bir araya gelmeleri bizim için çok önemlidir” dedi.

Değer, “Her sene büyüyerek ve çoğalarak devam ediyoruz. İnşallah seneye daha çok Vanlının bir araya geldiği daha büyük bir alanda gerçekleştireceğiz. Bu gecenin başka bir anlamı daha var. Bu gecede elde edilen gelirlerle köy okulundaki çocukların kışlık ihtiyacı karşılanacak” ifadelerini kullandı.

VASİKAD Yönetim Kurulu üyesi ve Van YYÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Sermin Algül ise her yıl düzenlenen ‘Van Gecesi’ etkinliğinin Vanlıları bir araya getiren, müstesna bir etkinlik olarak adından söz ettirdiğini vurgulayarak, “Bu zarif gece, Van'ın otantik lezzetleriyle süslenmiş sofraların yanı sıra, toplumsal bağları kuvvetlendiren bir ruhla yankılandı. Etkinlik, sadece geleneksel bir buluşma olmanın ötesinde, yıllar içinde unutulmuş 'Bicek Geleneği' gibi kültürel mirasları yeniden canlandırdı. Mehmet Siraç ve ekibinin sahnelediği performans, Van'ın sıcak ev atmosferini başarıyla yansıtarak misafirlerin akıllarında unutulmaz anılar bıraktı.

Ancak bu gecenin anlamı sadece eğlenceyle sınırlı kalmadı. Sosyal sorumluluk bilinci de ön planda tutularak, etkinlik gelirleri köy okullarındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrıldı. Bu anlamlı hareket, Vanlıların sadece birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmekle kalmayıp, toplumsal bir etki oluşturma gücüne de sahip olduğunu gösterdi. Böylece Van Gecesi, sadece bir kutlama olmaktan çıkıp toplumsal katkı ve sorumluluk duygusunu da içeren derin bir anlam kazandı” diye konuştu.