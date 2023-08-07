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Wanhaber / Ramazan Çetin

Khoy Belediyesi'nin daveti üzerine, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, VANTSO Meclis Üyeleri, Komite Başkanı, Disiplin Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Danışmanı ile İran’a gitti.

VAN TSO heyeti; Kotur Kaymakamı Seccad Şemsnıya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, Türkiye-İran ilişkilerinde Van ve Kotur'un önemine vurgu yaptı. Görüşmede; yapılacak işbirliği konuları istişare edildi.

Edinilen bilgilere göre; Khoy kentine giden VANTSO heyeti, burada Vali Yardımcısı Reza Münsüf, Şura Meclisi Başkanı Dr. Murtaza Sahsavar ve Meclis Üyeleri tarafından karşılandı.

Şems-i Tebrizi Külliyesi'ni de ziyaret eden heyet; Şems-i Tebrizi'nin hayat hikayesi ve Khoy kenti için önemi hakkında bilgilendirildi.Van heyeti daha sonra; Khoy kentindeki yatırım alanlarını gezdi.

Gerçekleşen gezide, Şura Meclisi Başkanı Dr. Murtaza Sahsavar, Meclis Üyeleri ve belediye yetkilileri; Khoy kentinin sosyo-ekonomik durumu, gelir kaynakları ve belediyenin projeleri ile çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ardından Khoy Belediyesi'ni ziyaret eden Van heyeti; Khoy Belediye Başkanı Hasan Nasroullah Pour, Şura Meclisi Başkanı Dr. Murtaza Sahsavar, Meclis Üyeleri ve belediye yetkilileri ile bir araya geldi.

“İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Görüşmede konuşan Khoy Belediye Başkanı Hasan Nasroullah Pour; “Sizi burada görmekten ve ağırlamaktan çok mutluyuz. Bu davet ve ziyaretlerin 30-40 yıl önce yapılması gerekiyordu. Bunu yapmak bize nasip oldu.

Van ziyaretimizde Necdet bey, ‘komşu komşunun külüne muhtaçtır’ demişti. Buna kesinlikle katılıyoruz. Bu çerçevede ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Van bizim için Avrupa'ya açılan kapıdır. Van'a geldiğimizde bunu çok daha iyi gördük.

Bu yüzden bizim Van'a ihtiyacımız var. Razi Sınır Kapısı; giriş-çıkış sayıları ve kullanım rahatlığı bakımından İran'daki sınır kapıları arasında birinci sırada. Bu veriler söylemlerimizi destekliyor ve bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“KHOY İLE TARİHİ İŞLERE İMZA ATACAĞIZ”

VAN TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, yaptığı konuşmada; “Davetiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Bizim için Van neyse Khoy da aynıdır. 2 yakın komşu şehirden ziyade yüz yıllardır beraber yaşayan dost şehirleriniz.

450 yıldır ne yazık ki bu dostluk sadece söylemde kalmıştı. 2015 yılında yüzümüzü İran'a dönmemizle birlikte ilişkilerimiz gelişti ve dostluğumuz pekişti. 30-40 yıl önce bu ziyaretlerin olması gerekiyordu. Buna katılıyoruz. 2015'ten sonra İran'da bir başarı hikayesi yazdık, bundan sonraki süreçte Khoy ile tarihi işlere imza atacağız” dedi.

Buradaki toplantı; fikir alışverişi ve hediye takdimi ile son buldu.