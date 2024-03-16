Vanspor'un grubunda mücadele eden, çirkin ve kötü tezahürat, sportmenliğe aykırı hareket, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Bucaspor 1928, Bursaspor, Kırklarelispor çeşitli cezalar aldı. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Nazilli Belediyespor, 1461 Trabzon FK ve Karacabey Belediyespor takımlarının cezaları ise açıklanmadı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 62 sayılı toplantısında almış olduğu kararda, Vanspor'un da yer aldığı TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 3 takıma çeşitli cezalar verirken, 3 takım cezası ise açıklanmadı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübünün, 10.03.2024 tarihinde oynanan Bursaspor-Serik Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü teknik sorumlusu Ümit Şengül'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Serkan Türkay'ın, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kırklarelispor Futbol A.Ş. antrenörü Taner Araz'ın, 10.03.2024 tarihinde oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.-Kırklarelispor Futbol A.Ş.

TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kırklarelispor Futbol A.Ş. kaleci antrenörü Aydın Salatan'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Bucaspor 1928 Kulübünün, 10.03.2024 tarihinde oynanan Bucaspor 1928-Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.