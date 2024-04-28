Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 2-0 kazanarak Süper Lig biletini almayı başardı.

Play-off yarışı yapan Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde diğer sonuçlara bakmadan ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen olan Göztepe, üstünlük golü için 77. dakikayı bekledi.

Oyuna ilk yarıda giren Fıratcan 77. dakikada attığı şık golle adeta tribünleri çılgına çevirdi. Göztepe kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyup Lundqvist'in 90+3'te attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Bu sonucun ardından Göztepe 66 puana yükselerek 2. sırada yer aldı. Gençlerbirliği de 47 puanla 9. sıraya geriledi.

YER YERİNDEN OYNADI

Maçın ardından ise Gürsel Aksel Stadı'nda büyük coşku vardı. Son düdüğün ardından futbolcular ve teknik ekip sevgi yumağı oluşturdu. Stadı tamamen dolduran taraftarlar ise ortalığı 'Şampiyon Göztepe' tezahüratlarıyla inletti.

Hiçbir taraftar sahaya girmezken, müzik ve ışık gösterileri düzenlendi. Orta sahaya toplanan oyuncular ve teknik ekip çiftetelli oynadı. "Şampiyon Göztepe" baskılı tişörtleri giyen futbolcular tribünleri tek tek dolaşıp Süper Lig mutluluğunu doyasıya yaşadı. Bazı oyuncular sevinç gözyaşlarına boğulurken, tribünler ise stadı festival alanına çevirdi. Maçı izleyen Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen büyük sevinç yaşadı. Maçı Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile izleyen Ankersen sevincini Sportif Direktör Ivan Mance ile paylaştı. Rasmus Ankersen maçın sonlarına doğru telefonuyla taraftarın coşkusunu da kayıt altına aldı.

Göztepe 2021-2022 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 2024-2025 sezonuyla birlikte geri dönecek. Süper Lig'e yükselecek olan son takım, play-off maçlarının ardından belli olacak.

SÜPER LİG YOLCULUĞU

2023-2024 sezonuna teknik direktör Radmoir Kokovic yönetiminde başlayan Göztepe, Kokovic'le 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadığı 12 haftalık periyodu 20 puanla 6. sırada tamamladı.

Kokovic'le yollarını ayırdıktan sonra 13. haftadan itibaren takımı Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'a emanet eden sarı-kırmızılı ekip, Stoilov'la başarılı sonuçlara imza attı. Stoilov'la 4'te 4 yaparak başlayan İzmir temsilcisi, ligin ilk devresini 32 puan ve averajla lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Ligin ikinci devresinde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında yükseldiği ikinciliği hiç bırakmadı. 26. haftada en yakın rakibi Kocaelispor'a 10 puanlık fark atan Göztepe, başarılı mücadelesini sürdürerek ligin bitimine 2 hafta kala adını Süper Lig'e yazdırdı.

STOILOV İLK SEZONUNDA SÜPER LİG SEVİNCİ YAŞADI

Sezon içinde Kokovic'in yerine getirilen Stoilov, ilk sezonunda Süper Lig sevinci yaşadı. Bulgar teknik adam, 6. kez Süper Lig vizesi alan Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan 6. teknik direktör oldu.

İlk olarak 1977-1978'de teknik direktör Fevzi Zemzem, 1980-1981'de Erkan Velioğlu ve 2000-2001'de Ümit Kayıhan ile Süper Lig'e doğrudan yükselen Göztepe, 1998-1999'da teknik direktör Oktay Çevik'le, 2016-2017'de de Yılmaz Vural yönetiminde play-off maçları sonucunda Süper Lig'e çıkmıştı.