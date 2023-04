Özellikle ligin ikinci devresinde ortaya koyduğu performansla taraflı, tarafsız herkesin dikkatini çeken Vanspor, hafta sonu sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalarak, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde oynadığı son 17 lig maçında mağlup olmayan, 14 galibiyet ve 3 beraberlik alan Van temsilcisi, 62 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Kocaelispor ile arasındaki puan farkı 3'e yükselen Vanspor, bu periyotta zorlu maçlara çıkacak.

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kırmızı- Siyahlı takım, zorlu periyodu kayıpla geçerek, liderlik koltuğunu eline geçirmek istiyor. Ligde oynadığı son 17 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve kalesini 12 maçtır gole kapatan Vanspor, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Ligde oynadığı 30 maçta; 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 41 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

LİDER KOCAELİSPOR 3-0 HÜKMEN GALİP

Haftayı BAY geçen ve 3-0 hükmen galip sayılan Kocaelispor, puanını 65'e yükseltirken, Vanspor ise 62 puanla lideri takibini sürdürdü.

Deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Bucaspor, 60 puanla üçüncü sırada yer alırken, evinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 5-1 gibi net bir skorla mağlup eden 1461 Trabzon FK ise, 59 puan +25 averajla dördüncü sırada yer aldı. Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup eden İskenderunspor, 59 puan +22 averajla beşinci sıraya yükselirken, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 4-3 mağlup eden Ankara Demirspor ise 58 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Haftayı 3-0 hükmen galip kapatan Karacabey Belediyespor, 52 puanla yedinci sırada yer alırken, Zonguldak Kömürspor ise, 44 puanla sekizinci sırada yer aldı. Deplasmanda Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Serik Belediyespor, 42 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, evinde Uşakspor ile 2-2 berabere kalan Kırklarelispor ise 39 puanla onuncu sırada yer aldı.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 36 puan -3 averajla on birinci sırada yer alırken, Fethiyespor ise, 36 puan -9 averajla on ikinci sırada yer aldı. Van'dan 1 puanla dönen Kastamonuspor, 34 puanla on üçüncü sırada yer alırken, Pazarspor'a 3-2 mağlup olan Sarıyer ise, 32 puanla on dördüncü sırada yer aldı.

Etimesgut Belediyespor, 31 puanla on beşinci sırada bulunurken, ligden çekilen Adıyaman FK ise 23 puanla on altıncı sırada yer aldı. Uşakspor, 22 puanla on yedinci sırada yer alırken, Balıkesirspor ise 20 puanla on sekizinci sırada bulunuyor. Grupta son iki sırada 16 puanlı Pazarspor ve ligden çekilen 15 puanlı Diyarbekirspor bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi