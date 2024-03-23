Pek çok Vansporlu taraftarın şaşkınlığına sebep olan açıklamada futbolcular, takımın mali problemlerinin tahammül edilemeyecek duruma geldiğini söyledi.

Van Sporlu futbolcular tarafından yapılan açıklamada,

“Bugün itibarıyla alacaklarımız konusunda tarafımıza hiçbir ödeme yapılmamıştır. Mersin maçı öncesi ve sonrası soyunma odasında "Salı Günü tüm ödemelerinizi yapacağız" diyenlerin sözlerinde durmadığını sizlerin bilgisine sunuyoruz. Biz futbolcular olarak şampiyonluk yolundaki Van şehrinin tek profesyonel ve sahipsiz takımını gururla temsil ettiğimizi düşünüyoruz.

Takdir edersiniz ki bizlerde bu işten ekmek kazanıyoruz. Bugüne kadar bu takım zarar görmesin diye tüm fedakarlıkları yaptığımızın sizler canlı şahidisiniz. Yaşanan bu olaylar neticesinde tepkilerimiz devam edecek olup ve bu olaylar karşısında tahammülümüz kalmamıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen mücadele eden futbolcuların sıkıntılarını kamuoyu bilgisine sunuyoruz.

Vanspor FK Futbolcuları” denildi.