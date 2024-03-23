Zirve mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, yarın konuk olacağı rakibi karşısında galibiyet almayı amaçlıyor. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını sürdüren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor.

Bu maç öncesi ev sahibi ekip Karacabey Belediye Spor A.Ş. oynadığı 30 lig maçından 11’ini kazanırken, 9’unda berabere kaldı. Sahadan 10 kez de mağlubiyetle ayrılan ev sahibi ekip, bu maçlarda attığı 30 gole karşın kalesinde 27 gol gördü. Karacabey Belediye Spor A.Ş. 42 puanla 8. sırada yer alıyor.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise ligde oynadığı 29 maçtan 19’unu kazanmayı bildi. Sahadan 5 beraberlik ve 5 de mağlubiyetle ayrılan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 48 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde de 29 gole engel olamadı. Temsilcimiz, 62 puanla 2. sırada bulunuyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karacabey Belediye Spor A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı 24 Mart Pazar günü Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 14.00’te başlayacak.

Maçta hakem Doğu Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Servet Bozkurt ve Volkan Kaan Topal yapacak. Müsabakada 4. hakem Sercan Yılmaz hazır bulunacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bugün ve yarın oynanacak maçların programı şu şekilde;

23.03.2024 14:00 Bursaspor - Kırklarelispor Futbol A.Ş.

23.03.2024 14:00 Altınordu - Esenler Erokspor

23.03.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - 1461 Trabzon FK

23.03.2024 14:00 Ankara Demirspor - Zonguldak Kömürspor A.Ş.

23.03.2024 14:00 Nazilli Belediyespor - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

24.03.2024 14:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Serik Belediyespor

24.03.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

24.03.2024 14:00 Ankaraspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

24.03.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Acnturk Sigorta Van Spor FK