17 Nisan 2024 günü Van’da oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor maçında yaşanan olaylardan dolayı her iki kulüpten isimler PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK, sevklere ilişkin kararını açıkladı.

Karara göre; Van Spor’a 28 bin TL para cezası verilirken, futbolcu Furkan Sakı’ya 2 resmi müsabakadan men cezası ve 9 bin TL para cezası, Acnturk Sigorta Van Spor FK antrenörü Murat Yıldırım’a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK tarafından Ankaraspor futbolcusu Recep Yemişci’ye de 2 resmi müsabakadan men ve 9 bin TL, yine Ankaraspor futbolcusu Fahrettin Berk Yılmaz’a da 1 resmi müsabakadan men ve 9.000.-TL para cezası verildi.

PFDK kararında Van Spor’a ilişkin; “Acnturk Sigorta Van Spor FK’nın, 17.04.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK-Ankaraspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK sporcusu Furkan Sakı’nın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Acnturk Sigorta Van Spor FK antrenörü Murat Yıldırım’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Konuk ekip Ankaraspor’a ilişkin alınan kararda ise şöyle denildi; “Ankaraspor Kulübü sporcusu Recep Yemişci’nin, 17.04.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK-Ankaraspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ankaraspor Kulübü sporcusu Fahrettin Berk Yılmaz’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”