Ligin bitimine 2 hafta kala AcnTurk Sigorta Van Spor FK, şampiyonluk şansını sürdürüyor. Ligin son maçında 28 Nisan Pazar günü kendi sahasında Ankara Demirspor’u ağırlayacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu maçtı seyircisiz oynayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son iki haftaya girildi. Grupta Esenler Erokspor 77 puanla liderliğini sürdürürken, AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise 75 puanla 2. sıradaki yerini koruyor. Şampiyonluk şansını son ana kadar devam ettirmek isteyen Van Spor FK, bu hafta sonu kendi sahasındaki maça seyirci desteğinden yoksun çıkacak.

14 Nisan tarihinde Van’da oynanan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Altınordu maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen Van Spor’a seyircisiz oynama cezası verilmişti. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu cezadan dolayı bu sezon kendi sahasında ki son maçta 12. adamdan yoksun çıkacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankara Demirspor maçı 28 Nisan Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 15.00’te başlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI

28.04.2024 15:00 AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Ankara Demirspor

28.04.2024 15:00 Ankaraspor - Nazilli Belediyespor

28.04.2024 15:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Altınordu

28.04.2024 15:00 Esenler Erokspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

28.04.2024 15:00 Turkısh Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

28.04.2024 15:00 1461 Trabzon FK - Serik Belediyespor

28.04.2024 15:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Bucaspor 1928

28.04.2024 15:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

30.04.2024 13:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Bursaspor