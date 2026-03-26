Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Ligi 10. Grup’ta mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor FK U19 takımı, haftayı farklı galibiyetle kapattı.

Ligde şu ana kadar 16 maç oynayan Van temsilcisi; 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, topladığı 37 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan 15. hafta karşılaşması ise ertelenmiş durumda.

TATVAN’A GOL YAĞMURU

17. hafta karşılaşmasında sahasında Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor’u konuk eden Vanspor U19 takımı, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Van ekibi, sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı değerlendiren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Altyapılar Genel Koordinatörü Fahri Baştürk, takımın performansından memnun olduklarını söyledi.

Baştürk, “U19 takımı olarak maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi toparlandık. Tatvan maçında oyunun büyük bölümünde kontrol bizdeydi. Sonuç olarak da karşılaşmayı farklı kazandık. Bu da bizi sevindirdi.” dedi.

“HEDEF, ŞAMPİYONLUK VE TÜRKİYE FİNALLERİ”

Önlerinde kritik maçlar olduğunu vurgulayan Baştürk, “Önümüzde çok önemli 4 maçımız var. 1’i ertelenen maç, bununla beraber ligde son 4 maçımız var. 2 Iğdır maçı, Erzurumspor ve Muratspor ile karşılaşacağız. Bu maçları kazanarak ligi zirvede tamamlamak istiyoruz. Ancak olası bir durumda ikinci sırada yer alsak bile Türkiye finallerine katılma hakkı elde edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

ALTYAPIDA BÜYÜK BAŞARI

Altyapının genel durumuna da değinen tecrübeli teknik adam, tüm yaş gruplarında önemli bir başarı yakaladıklarını belirterek, “Şu an kulüp bünyesinde 200 lisanslı futbolcu var. Tüm arkadaşlarımız gruplarda aktif bir şekilde devam ediyor. U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında da üst sıralardayız. İnşallah Türkiye finallerinde Van’ımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz.” dedi.

“SAKAT OYUNCULAR VAR”

Takımda sakatlık yaşayan futbolcuların da bulunduğunu söyleyen Baştürk, “U19’da oynayan Muhammed Çoksu sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Uzun süredir sakat. Diğer yaş gruplarında da sakat oyuncularımız var. Tedavi süreçleri devam ediyor.” diye konuştu.

“AMAÇ A TAKIMA OYUNCU KAZANDIRMAK”

Vanspor’un geleceğini altyapıdan yetişen oyuncularla kurmak istediklerini vurgulayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Altyapılar Genel Koordinatörü Fahri Baştürk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Çok kaliteli, özgüvenli ve disiplinli gençlerimiz var. Amacımız Vanspor’a kendi oyuncularımızı kazandırmak. Bu bölgenin çocuklarının A takımda oynamasını istiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla kulübümüzün geleceğini inşa etmek istiyoruz.”