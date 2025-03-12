Taraftarları heyecanlandıran proje için somut adımlar atılmaya başlandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri yetkilileri ve beraberindeki heyet, Artı Değer Van Spor FK Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Hanoğlu ile birlikte tesisin yapılacağı mevkide incelemelerde bulundu.

“KULÜBÜMÜZÜN GELECEĞİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Yeni tesis için yer incelemesinin yapıldığını duyuran Artı Değer Van Spor FK konu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada; “Uzun zamandır beklenen Van Spor Futbol Kulübü Tesis Projesi için somut adımlar atmaya başladık. Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz proje kapsamında bugün Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Başkanı ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulu Üyemiz Gökhan Hanoğlu ile birlikte tesisin yapılacağı mevkide incelemelerde bulundu. Kulübümüzün geleceği için büyük önem taşıyan bu proje, Vanspor’umuzun altyapısını güçlendirmek ve kulübümüzü daha ileriye taşımak adına önemli bir dönüm noktası olacak. Şehrimizin futbol altyapısını geliştirmek için attığımız bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz. Van Spor Futbol Kulübü olarak şehrimize, taraftarımıza ve gençlerimize kalıcı değerler bırakmaya devam edeceğiz!” denildi.