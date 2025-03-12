Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özellikle otobüs firmalarının, Bakanlığa bildirdikleri tarifelerin üzerinde bilet kesmeleri durumunda ciddi idari para cezalarıyla karşılaşacaklarını vurguladı.

NE KADAR CEZA KESİLİYOR

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamalara göre, Bakanlık tarafından onaylanan tarifelerin üzerine bilet satan firmalara 8 bin 173 TL para cezası kesiliyor. Ayrıca, her fazla ücretle kesilen bilet için 5 ayrı uyarma cezası uygulanarak, toplamda 2 bin 955 TL'ye varan maddi yaptırımlar getiriliyor.

TARİFE ÜZERİNDE BİLET SATIŞI YASAK

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde, şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının belirli kurallara dayandığını hatırlatan Uraloğlu, otobüs firmalarının Bakanlığa bildirdikleri fiyat tarifelerini dört ay boyunca değiştiremeyeceklerini, yalnızca bu fiyatların yüzde 30’una kadar indirim yapabileceklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, bu kuralların ihlal edilmesi halinde oldukça yüksek cezai yaptırımların devreye girdiğini söyledi.

DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, otobüs taşımacılığında fiyat istikrarını sağlamak ve yolcuların mağduriyetini önlemek amacıyla sadece yolcu terminallerinde değil, trafik denetim noktalarında ve elektronik takip sistemleri aracılığıyla da denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Denetimlerin kapsamının genişletildiğini belirten Bakan Uraloğlu, bu şekilde tüm ihlallerin tespit edilerek gereken cezai işlemlerin uygulandığını vurguladı.