Vanlı futbolcu, Van Spor'da önemli başarılara imza atıyor. Son olarak sahamızda oynadığımız Diyarbekir Spor AŞ karşılaşmasında şık bir kafa golü atan Kaptan Medeni Bingöl, 200. maçını golle taçlandırdı.

Karşılaşma öncesi Kulüp başkanı Erol Temel, yönetim kurulu üyeleri ve Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu tarafından Medeni Bingöl’e, kulübe bağlılığının simgesi olan forma ve plaket verildi.

Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan paylaşımda da, “Kulüp Başkanımız Erol Temel, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Murat Mutlu ve 2. Başkanımız Veysi Gencer, Vanspor formasıyla 200. maçına çıkan kaptanımız Medeni Bingöl’e emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için forma ve plaket takdim etti. Kaptanımıza bugüne kadar gösterdiği özveri ve mücadeleden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.