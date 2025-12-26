İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Atakaş Hatayspor ile ilk devrenin son karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlı Van ekibi, yeni Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz yönetiminde galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.
Geçtiğimiz hafta İstanbulspor deplasmanında oynadığı güzel oyun ve aldığı galibiyetle son haftalardaki kötü gidişatı geride bırakan Van ekibi, ilk devrenin son karşılaşması hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, hanesine 3 puanı yazdırarak devre arasına moralli girmek istiyor.
Karşılaşmayı heyecanla bekleyen İmaj Altyapı Van Spor FK taraftarları, bilet fiyatlarını merak ediyor.
İŞTE BİLET FİYATLARI
İmaj Altyapı Van Spor FK – Atakaş Hatayspor karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle;
Ev sahibi Doğu ve Batı Maraton: 150 TL
Kale arkası: 75 TL
Misafir tribünü: 35 TL
Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.
Trendyol 1. Lig mücadelesinde temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma, 27 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.