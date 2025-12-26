Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşmasının ardından, Türkiye genelinde cezaevlerinde hareketlilik başladı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte infaz sürelerinin yeniden hesaplanması sonucu şartları taşıyan hükümlüler için tahliyeler kontrollü ve aşamalı şekilde uygulanıyor. Adnan Oktar’ın tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler gerçekleştiriliyor.

Yeni yıldan önce tahliyelerin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, infaz düzenlemesinin aileler açısından önemli bir beklentiyi karşıladığını belirtti. Yakınının tahliyesini bekleyen bir vatandaş, "Bizim en büyük isteğimiz bu yasanın yeni yıldan önce çıkmasıydı. Bugün yaklaşık 105 kişinin tahliye edileceği söylendi. Yoğunluk var ama beklemeye razıyız. Aileler için büyük bir sevinç" dedi.