Van ORG canlı yayınına katılan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, önemli açıklamalarda bulundu.

“ADAY OLMANIN BİR ADABI VAR”

Temel, “Final karşılaşması sonrası Van’a dönerken Tatvan’da iken okuduğum bir haberde Van Spor’a aday olan kişilerin olduğunu öğrendim. Bu beni çok üzdü. Her şeyin bir usulü, adabı var. Takım henüz şampiyonluğu kutlamadan adaylar çıktı. Çok yoruldum. Hem maddi hem de manevi olarak çok yoruldum.” dedi.

“HER ŞEYE RAĞMEN VAN SPOR’UN YANINDAYIM”

Van Spor’u hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağını söyleyen Erol Temel, “30 Haziran günü 4 adayın olacağını duydum. Hayırlısı olsun. Şampiyonluk yaşamış bir takımın kongresinde 4 aday çıkıyorsa ben aday olmayacam. Olurda o gün aday çıkmaz ya da seçilmezse ben yine her şeye rağmen Van Spor’un yayındayım ve yanında olmaya da devam edeceğim.” sözlerine yer verdi.

“KONGRE 30 HAZİRAN’DA”

Van Spor’un kongresi 30 Haziran Pazartesi günü Van Ticaret ve Sanayi odası toplantı salonunda saat 14.00 de gerçekleştirilecek. Aday çıkmaması ya da salt çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 7 Temmuz Pazartesi günü ise aynı yer ve aynı saatte yeniden kongre düzenlenecek.