Artı Değer Van Spor FK, zorlu maratonun sonunda hedefine ulaşarak Trendyol 1. Ligi biletini alan son takım oldu.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, hak edilmiş bir şampiyonluğa ulaştıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

“BİZE İNANMAYANLARA SAHADA CEVAP VERDİK”

Sezona başladıklarında kendilerine inanmayanlar olduğunu ancak buna en güzel cevabı sahada verdiklerini belirten Temel; “Bize sonuna kadar inanalar da oldu inanmayanlar da. İnanmayanlara en güzel cevabı şampiyonluk kupasını alarak vermiş olduk. Bize inananları da mahcup etmedik, desteklerini esirgemeyen herkese de sonsuz teşekkür ederim” dedi.

“KOLAY OLMADI”

Zorlu ve sıkıntılı bir sürecin ardından kupayı almanın kolay olmadığını belirten Van Spor FK Başkanı Erol Temel; “Bir senenin emeği, kolay değil. Gecemizi gündüzümüze kattık, çok yorulduk. Ne çektiğimizi ben bilirim. Ancak çok şükür başardık” şeklinde konuştu.

SÜPER LİG YORUMU

Süper Lig için de kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Temel; “Ben şimdi Süper Lig vaat etmiyorum. Önce tesislerimizi bitireceğiz, stadımızı yapacağız. Bunları bitirdikten sonra da bir sonraki sene de inşallah Süper Lige çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“PLANLAMAMIZI YAPMIŞTIK”

Trendyol 1. Liginde güçlü bir kadro ile yer alacaklarını da dile getiren Temel; “Trendyol 1. Lige çıkacağımıza inandığım için planlamamızı yapmıştık. Güçlü bir kadro kuracağız” dedi.