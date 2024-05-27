TFF 2. Lig 3. Tur ilk maçında deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rakibine 2 – 0 mağlup olmuştu. Van Spor FK, bugün rövanş maçında zor olanı başarmak ve rakibini eleyerek finale çıkmak istiyor.

Final yolunda avantajı kaptıran temsilcimiz Van Spor FK, kendi sahasında ağırlayacağı 1461 Trabzon FK’yi yenerek final biletini almaya çalışacak.

MAÇIN CANLI YAYINLANACAĞI KANAL

AcnTurk Sigorta Van Spor FK - 1461 Trabzonspor FK arasında oynanacak olan Play-Off 3. Tur rövanş maçı; Türkiye Futbol Federasyonu resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bugün Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçını yönetecek hakemler şu şekilde;

Çağdaş Altay(Hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Murat Temel(2. Yardımcı Hakem), Hasan Kaçar(Dördüncü Hakem).

KIRMIZI GRUP 3. TUR MAÇI

Bu arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında ise bugün yine saat 15.30’da GMG Kastamonuspor ile Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. İlk maçta Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, rakibini kendi sahasında 2 – 1 mağlup etmişti.