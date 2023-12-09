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Van’da planlı bakım onarım çalışmaları devam ediyor. VEDAŞ tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle, planlı enerji kesintileri uygulanıyor. Bu kapsam da bugün de bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.

İşte kesintinin yaşanacağı o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Serhat, Karşıyaka, Seyit Fehim Arvasi Mahalleleri Ve Buna Bağlı Sokalarda, Bostaniçi, Kıratlı, Yeni Mahalle, Fırat, Hacıbekir, Kevenli Mahallelerinde, Karpuzalanı, Sarmaç, Kavuncu, Köşebaşı, Değirmenköy, Beşçatak Mahallelerinde

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Akın, Kurubaş, Şabaniye, Süphan, Kavurma Mahallelerinde

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Bağlama, Yoldöndü, Barışık, Hasbey, Dereağzı, Dilmetaş, İkizler, Dokuzağaç, Dağyöre, Selimiye, Balaban, Aydınocak, Yoldöndü, Kuşluk, Timar, İnköy, Değirmitaş, Dövecik, Altınsaç, Yanıkçay, Bağlama, Koçak, Kazanç, Yemişlik, Kurultu, Uysal, İskele, Uysal, Kayalar, Güzelkonak, Dağyöre, Pınarbaşı, Keretaş Mezkii, İnköy Ve Bunlara Bağlı Mezralarda

BAŞKALE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Çevikler, Çevkan, Yukarı Batkan, Tabur Toki Konutları, Yeni Mahalle, Hafiziye Mahallesi