WanHaber – Özel

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaptığı üçüncü toplantıdan sonra asgari ücrete gelecek ara zammı açıkladı. Yüzde 34 oranında yapılan zam sonrası asgari ücret net 11 bin 402 TL oldu.

WanHaber olarak vatandaşlara mikrofon uzattık.

Vatandaşların bir kısmı asgari ücretin yetersiz olduğunu belirtirken, bir kısmı ise asgari ücreti yeterli bulduğunu söyledi.

İŞVERENLER KONUŞTU

Van’daki işverenlerin de konuştuğu sokak röportajında, asgari ücretin artması ile beraber maliyetlerin de yükseldiğini ve bazı iş verenlerin küçülmeye gidebileceğini dile getirdi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin