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Edremit Belediyesi tarafından 2021 yılında eğitime kazandırılan Edremit Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM), üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz hizmet sunuyor. Maddi durumu iyi olmayan dezavantajlı öğrencilere için ilk olarak Süphan Mahallesi’nde açılan ESEM’lerin sayısı arttırılarak 7’ye çıkartıldı.

Öğrencilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri mahallelere konuşlandırılan ESEM’lerle ilçenin ve ilin eğitim kalitesinin yükseltilmesine de büyük katkılar sunuldu. İçerisinde etüt merkezleri, kütüphaneler ve cafeler barındıran ESEM’ler’de öğrenciler için kolej tarzında eğitim kurumları sunuluyor. 3 yıl içerinde yaklaşık 500’e yakın öğrenciyi üniversiteye yerleştiren ESEM’de eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarında ciddi artış sağladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rehber Öğretmen Serpil Hangül, “2021 yılından beri faaliyet gösteren merkezde yaklaşık 300 öğrencinin hizmet aldığını ifade ederek, “Amacımız maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere eşitlik sağlamak adına bir eğitim sağlamak. Yaklaşık 3 yıldır bu eğitimi çok güzel ilerletiyoruz.

İkili eğitimin olduğu merkezimizde sabah grubu öğrencilerimiz ders alırken öğle grubu öğrencilerimiz etütte, öğle grubu öğrencilerimiz dersteyken bu seferde sabah grubu öğrencilerimiz etütte oluyor. Derslerimiz ve soru çözümlerimiz gün içerisinde yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

Sabah saat 7,30 da açılan merkezde öğrencilerin akşam saat 8,30’a kadar faydalanabildiğinin altını çizen Hangül, “Burada eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilerimize yiyecek, içecek ve kaynak kitaplar da ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerimiz burada kendilerine sunulan eğitim hizmetinden oldukça memnunlar” ifadelerini kullandı.

Merkezde geleceklerini inşa ettiklerini aktaran öğrenciler ise bu hizmeti kendilerine sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a ve hocalarına teşekkür ettiler.