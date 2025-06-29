DEVA Partisi kurucu isimlerinden olan İstanbul Milletvekili, Vanlı Evrim Rızvanoğlu, partisinden istifa etti. Vanlı vekil Rızvanoğlu, siyasi yaklaşımındaki farklılaşmalar nedeniyle istifa kararı aldığını belirtti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Vanlı isim Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla partisinden ayrıldığını duyurdu.

“SİYASİ YAKLAŞIMIMDA FARKLILAŞMALAR OLDU”

DEVA Partisi kurucuları arasında yer alan Rızvanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurduğu mesajda şunları söyledi:

“Siyaset hayatıma adım attığım ve kurucusu olduğum DEVA Partisinden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu partide birlikte yol yürüdüğüm; genel merkezde, il ve ilçe teşkilatlarında, gece gündüz demeden Türkiye için emek veren olağanüstü insanlara gönülden teşekkür ederim. Hepinizden hakkınızı helal etmenizi dilerim. Biliyorum, bu kararım bazı dostlarımı üzecek. Ancak siyaset, sadece kurumsal değil, aynı zamanda bireysel bir yolculuk. Türkiye’nin derinleşen sorunları karşısında zamanla benim siyasi yaklaşımımda da farklılaşmalar oldu. Bu nedenle, hem kendim hem de partim açısından daha sağlıklı bir sürecin önünü açmak adına bu kararı aldım. DEVA Partisi, benim için adeta bir okul oldu. Sayın Ali Babacan’ın ve değerli kadrolarımızın üzerimdeki emeğini hiçbir zaman inkâr edemem. Deneyimli siyasetçilerle, liyakatli bürokratlarla ve pırıl pırıl gençlerle birlikte olmak bana hem ilham verdi hem de önemli bir tecrübe kazandırdı. Bu nedenle DEVA’nın üzerimdeki emeği çok büyüktür. Milletvekili seçilmemde ve sonrasında büyük emek veren başta Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı olmak üzere bugün hâlâ DEVA Partisinde görev yapan ya da geçmişte bu çatı altında emek vermiş olan herkese içten bir minnet borçluyum. Kendimi onları tanıdığım için çok şanslı hissediyorum.”

“FARKLI BİR KULVARDA AMA YOLUMA DEVAM EDECEĞİM”

Muhalefet partilerinin ortak değerlerde birleşip, halk adına adalet ve özgürlük için birlikte mücadele etmesi gerektiğini belirten Rızvanoğlu, “Muhalefet partilerinin birbirini yıpratmadan, ortak değerlerde buluşarak ülkemizin geleceği için birlikte mücadele etmesi gerektiğine olan inancımı koruyorum. Çünkü bu mücadele; halk adına iktidarı denetleme, adaleti ve özgürlüğü savunma meselesidir. Ben de bu anlayışla, farklı bir kulvarda ama aynı inançla yoluma devam edeceğim. Beni takip edenler bilir. Kendi sınırlarımı ve kapasitemi hep zorluyorum. Daha çok öğrenmeye, ülkemiz için daha çok üretmeye ve katkı sunmaya çalışıyorum. Halkın bana emanet ettiği vekillik görevinin hakkını, gece gündüz demeden çok çalışarak ve doğru işler yaparak vermeye çalışıyorum. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım da en az benim kadar yoğun emek harcıyor. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu tablo, hepimizden daha fazla sorumluluk ve daha fazla emek istiyor. Türkiye uzun süredir sadece ekonomik değil, toplumsal olarak da derin bir sıkışmışlık içinde. Bu yüzden daha adil, daha özgür ve daha huzurlu bir Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.