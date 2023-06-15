Teknik direktörlük kariyerinde birçok şampiyonluğa imza atan Vanlı Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, çalıştırdığı kulüplerde başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. 22 yıllık profesyonel kariyerinde ilk defa Amatör Ligde Mardinspor'u çalıştıran ve ilk sezonunda takımını 3. Lig'e çıkarmayı başaran Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, yeni sezon öncesi kulübüyle yeniden anlaşarak, sezon öncesi kolları sıvadı.

Kariyerinde TFF 2. Ligde 5 takımı Play Off'a taşıyan deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda 3 takımı finale çıkarma başarısı göstermişti. TFF 3. Ligde 4 takımı şampiyon yaparak 2. lige çıkaran Uzunköprü, profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak 550'ye yakın maça çıktı.

Takımı 3.Lig'e taşıyan teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile yola devam kararı alan Mardinspor, iç transferde teknik heyetin kalmasını istediği oyuncularla yeniden anlaşmaya başlarken, dış transferde de birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.

BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖR'ÜN KARİYERİ…

1996-1997 futbol sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Vanspor'un alt yapısında antrenörlük görevine başlayan Cevdet Uzun Köprü, 1997-1998 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Hakkarispor'da teknik direktör olarak görev aldı.

Bir sezon sonra Hakkarispor'u şampiyonluğa oynatan Uzunköprü, 1999-2000 sezonunda Süper Ligde Samet Akbaba'nın yardımcısı olarak Vanspor'da görev yaptı.

2001-2002 sezonunda 2. Lig'de Mardinspor ile şampiyonluğa taşıyan Uzunköprü, 2002-2003 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Kırşehirspor'u şampiyon yaparak, bir üst lige çıkardı. 2003-2004 futbol sezonunda 3. Lig'de Ünyespor'u şampiyon yaparak ikinci lige çıkarma başarısı gösteren Uzunköprü, 2004-2005 sezonunda 2. Lig'de Ünyespor'uu play-off'a çıkardı. 2005-2006 sezonunda 2. Lig'de Çorumspor'a play-off oynatan Uzunköprü, 2007-2008 sezonunda 3 Lig'de Çorumspor'u şampiyon yaparak ikinci lige çıkardı.

2008-2009 sezonunda 2. Lig'de Çorumspor'u play-off'a taşıyan Uzunköprü, 2009 - 2010 sezonunda 2. Lig'de Çorumspor'a tekrar play-off oynatırdı. 2011 -2012 Sezonda 3. Lig'de İnegolspor'u şampiyonluğa oynatan ve ligin son maçında ikili averajla play-off'u kaçıran Uzunköprü, 2012-2013 sezonunda 2. Lig'de 2 puanı olan Tokatspor'da devre arası süper bir kadro kurarak takımın ligde kalmasını sağladı.

2013-2014 futbol sezonunda ligin son 7 haftasında Batman Petrolspor'a imza atana Uzunköprü, ligin son maçında ikili averajla play-off'u kaçırırken, 2015-2016 futbol sezonunda 3. Lig'de Orhangazispor'u şampiyonluğa oynattı. 2017 -2018 sezonunda 3. Lig'de Kütahyaspor'da ligin beşinci haftasında göreve başlayan ve ikinci yarının üçüncü maçında ayrılan Uzunköprü, 2018 -2019 futbol sezonunda 3. Lig'de daha önce şampiyonluğa oynattığı Orhangazispor'a ilk yarının son beş maçında göreve başladı.

İkinci yarı devre arası transfer yasağından dolayı ayrılmak zorunda kala Uzunköprü 2020-2021 sezonunda 3. Lig'de Mardinspor'u şampiyonluğa oynattı. 2022-2023 futbol sezonunda bölgesel lige düşen Mardinspor'un başına geçen Uzunköprü, takımı şampiyon yaparak 3. Lig'e çıkardı. Uzunköprü 2023-2024 futbol sezonu öncesi Mardinspor ile tekrar anlaştı.

Van bölge gazetesi