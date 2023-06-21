WanHaber – Özel

İlkokul, ortaokul ve sevgi evlerindeki çocukların bir araya gelmesi ile Van Devlet Tiyatrosu’nda Şarkı Söylemek Lazım çocuk koroları etkinliği düzenlendi.

Çocuklara türkülerin tanıtılması, geçmişten gelen Türk kültürünü geleceğe taşıması amacı ile düzenlenen programda, çocuklar koro şeklinde türkü ve çocuk şarkıları seslendirdi.

Düzenlenen programda hünerlerini sergileyen çocuk koroları izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.

Düzenlenen etkinliğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van Vali Yardımcıları Adem Balkanlıoğlu ve Murat Yayabaşı, Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Ertosun, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Program, çocukların gösteri sonunda selam vermesi ile sona erdi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin