İpekyolu'na bağlı Kıratlı, Kavuncu, Karpuzalan ve Sarmaç mahallelerindeki çiftçiler, ilkbahar ve sonbahar mevsiminde suyun boş yere Sıhke Gölü'ne aktığını, yaz aylarında ise yaşanan kuraklık nedeniyle susuzluk çektiklerini söyledi. İlkbahar ve sonbahar mevsiminde Sıhke Gölü'ne akan suyun, bir gölet yapılarak değerlendirilmesiyle 4 mahallenin susuzluktan kurtulacağını belirten çiftçiler, yetkililerden destek istedi.

"Varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz"

Konuyla ilgili konuşan Kıratlı Mahalle Muhtarı Metin Astan, mahallede 2 bin dönüme yakın ekili arazilerinin olduğunu ancak bunun sadece yüzde 30'unu kurtarabildiklerini söyledi. Arazilerin yüzde 70'inin imha olduğunu aktaran Astan, "Ağaçlarımız, bahçelerimiz, otumuz, korungamız, yoncamız, arpamız imha oldu. Örnek olarak bu araziye en az 50 bin TL masraf yapılmış ama biz 50 bin TL'nin belki bin TL'sini bile alamıyoruz. Halbuki, burada gölümüz var ve 3 köyün faydalanacağı göletimiz de bir kilometre ötede Ermeniler tarafından yapılmış ama duvarları yıkılmış. Eğer yetkililer o göleti yaparsa 3 köy rahatlığa kavuşacak. Yani varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz. Bir yandan suyumuz boşa Sıhke Gölü'ne akarken, bir yandan da gözümüzün önünde arazilerimiz kuruyor. 7-8 ay boyunca su boşa akıyor. O su, bir gölette toplanırsa, bu çevrenin hepsine yeter. Yetkililerden isteğimiz bir gölet yapsınlar" dedi.

"Hepimiz uyuz olduk"

Kavuncu Mahalle Muhtarı Muhittin Dönmez ise sıkıntılarının aynı olduğunu anımsatarak, "3 köyümüz içme suyu konusunda, arazi suyu konusunda sıkıntı çekiyor. 15 bin nüfusumuz var ve bu nüfusumuzun da içme suyu yok. Hepimiz uyuz olduk. Tankerlerle taşıma su geliyor. Acaba o su içilir mi, içilmez mi? Onu da bilmiyoruz. Artık yeter. Bizi tanısınlar, sesimizi duysunlar. Yetkililerin bir an önce bu sorunumuzu gidermelerini istiyoruz. Bizde insanız ve bizde su içmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gölet yapılmasını istiyoruz"

Bölge halkından çiftçi Medeni Gümüştaş, 30 dönümlük araziye buğday ektiğini ancak susuzluktan dolayı buğdayının çok cılız kaldığını söyledi. Gümüştaş, "Suyumuz olmadığından dolayı buğdayımız hayli küçük kaldı. Bizim buraların suyu eskiden çok fazlaydı ancak kuraklıktan dolayı şu an su yok. Kıratlı, Kavuncu, Karpuzalan ve Sarmaç mahalleleri bu sıkıntıyı yaşıyor. Halbuki Sarmaç Mahallesi'nde var olan suyun önü kesilse ve bir gölet yapılsa, çiftçilerin sıkıntısı biraz olsun iyileşebilir. Çünkü Sarmaç Mahallesi'ne gelen su, ilkbahar ve sonbahar aylarında Sıhke Gölü'ne akıyor, bizde yaz boyunca susuz kalıyoruz. Bütün çiftçiler bu sıkıntıyı yaşıyor.

Bu su sıkıntısı gerek tarımı gerekse hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Nitekim daha önce köyümüzde bin 500-2 bin küçükbaş hayvan vardı ama şu an neredeyse hiç yok. Bu da suyun olmayışından kaynaklanıyor. Boşa akan suların yanı sıra vatandaşların bu sıkıntıyı yaşamış olması acı verici bir durum. Biz burada bir gölet yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kıratlı Mahallesi'nde yıllardır çiftçilikle uğraştığını belirten Emin Temur da, "Tarlayı sulayacak su bulamıyoruz. Yaklaşık 70 dönüme yakın ekinim var. Ancak ektiğim yerlerin hiç birisinden attığım tohumu bile alamıyorum" dedi.