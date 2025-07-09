Van'ın doğusunda yer alan Erçek Gölü, yine eşsiz bir gün batımına ev sahipliği yaptı. Göl kıyısında toplanan doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, güneşin kızıla boyandığı o anlara flamingoların dansının eşlik etmesiyle adeta görsel bir şölen yaşadı. Akşam saatlerinde gökyüzünü saran kızıl tonlar, göl yüzeyine yansıyarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Göç mevsimini Erçek Gölü'nde geçiren flamingoların bu manzara eşliğinde süzülmesi, izleyenleri büyüledi. Sessizlik ve huzurun hakim olduğu göl kıyısında, doğa ile baş başa kalan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi. Her mevsim farklı güzellikler sunan Erçek Gölü, gün batımı manzaralarıyla Van Gölü'nden sonra bölgenin en çok ilgi gören doğal seyir noktaları arasında yer alıyor.