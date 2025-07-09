Kısa vadeli mevduat hesapları ile yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranlarında 5 ay sonra yeniden artışa gidildi. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı. Stopaj artışı, özellikle kısa vadeli tasarruf araçlarını tercih eden yatırımcıları etkileyebilir. Söz konusu oranlar, en son 1 Şubat'ta yapılan düzenlemeyle artırılmıştı.

Kaynak: İHA