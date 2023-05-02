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Van balığı av yasağı 15 temmuz tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte balığı avlamak ve satmak yasakken, balıkçılar da bu dönem boyunca Van Balığı satmayacaklarını ve balığa herkesin sahip çıkması gerektiğini söylüyor.

Av yasağı uygulaması devam ederken inci kefali balığı da üreme hazırlığını sürdürüyor. Tatlı sulara göç ederek üremesini gerçekleştirecek olan Van Balığı, göç esnasında müthiş bir görsel şölene de imza atıyor.

Av yasağı döneminde kaçak avcılığa müsaade etmemek için önemli tedbirler alınıyor. Vatandaşlarda da av yasağı boyunca balık almama alışkanlığı artarken, balıkçılar da av yasağı boyunca inci kefali satışı yapmamaya özen gösteriyor.

Dünyada sadece Vangölü’nün tuzlu ve sodalı su da yaşayabilen İnci Kefali’nin avlanma yasağının başlaması ile birlikte balıkçılık yapan Burhan Demir adlı vatandaş yasak ile ilgili konuştu.

15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı uygulanan İnci Kefali göçe hazırlanırken, 3 aylık bir avlanma yasağı sonrası balıkçılar yeniden sevilen tadı müşterisine sunmaya başlayacak.

Van Gölü havzasında bulunan ve yaklaşık olarak 20 bin kişiye gelir kapısı olan İnci Kefali, ekonomiye de önemli katkı sunuyor.

“HERKES YASAĞA UYMALI”

15 yıldır balıkçılık yapan Burhan Demir, av yasağı ile ilgili şunları söyledi; “İnci Kefali’ne 3 aylık bir av yasağı uygulaması söz konusu. Yasak sürecinde herkesin bu yasağa uymasını rica ediyoruz. Av yasağı bittikten sonra hasılat da çok iyi oluyor. Şuanda elimizde Van Balığının salamurası var. Bu da yaklaşık 2 ay önce tutulan balıklar. Onları satışta sunuyoruz. Av yasağından sonra taze Van Balığını yeniden müşterilerimizle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“YASAK KARARINA UYARSAK…”

Avlanma yasağını çiğneyen kaçak avcılara da değinen Demir; “Bu yasağı dinlemeyenler var elbette. Bunlara da belli yaptırımlar uygulanıyor. Tüm herkese duyarlılık çağrısında bulunuyorum. Av yasağı kararına uyarsak, yasak süresi sonunda çok daha verimli bir sezon bizi bekler” diye vurguladı.

Şuanda sezonu olmadığı için zararına iş yaptıklarını ve Karadeniz’den getirttikleri bazı balık çeşitlerini müşterilerine sunduklarını belirten Demir, şöyle konuştu; “İnci Kefali’nin av yasağı bittikten sonra, işimiz tekrar yoğunluk kazanacak. Şu an zarardayız, av yasağı bittikten sonra umarım ki güzel bir hasılat elde ederiz.”

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik