Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde 2023 Bahar Dönemi Arıcılık Kursu düzenlendi. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tuşba Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 2023 yılı Bahar Dönemi Nisan ayında düzenlenen arıcılık kursu yoğun ilgi gördü.

Teorik ve uygulamalı kursta kursiyerlere besleme arı ırkları, balın tanımı, bileşimi ve üretimi, arı yetiştirme teknikleri, arı ürünleri, polen propolis, arı sütü, kaliteli bal üretiminde flora, arıcılıkta ilkbahar ve sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlıları ilgili bilgiler verildi. Kurs kapsamında arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım ve beslenmesi, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı konularında bireylere, bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verildi.

Kursta açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan iki ayrı kursa toplamda 155 kursiyer katılmış olup, kursa devam sağlayarak; arıcılık için hazırlık ve arı bakımı modül sınavlarından başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecektir. Arıcılık kursuna olan yoğun ilgiden dolayı, hem İl Müdürlüğümüzde hem de İlçe Müdürlüklerimizde yeniden kurslar düzenlenecektir. Çiftçilerimiz başvurularını Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlüklerimize ve Halk Eğitim Merkezlerine yapabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi