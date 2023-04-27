Wanhaber – Haber Merkezi

Dün Van’da kadın mitingine katılan ve burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van 1. Sıra milletvekili adayı Pervin Buldan, 13 Mayıs tarihinde büyük bir mitingle Van halkıyla bir kez daha buluşacaklarını söyledi.

Seçim öncesi, siyasetin önde olan isimleri Van ziyareti gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Van’a gelerek kadın mitingine katılan HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van 1. Sıra milletvekili adayı Pervin Buldan, seçim öncesi Van’da büyük bir miting düzenleyeceklerini ve halkla bir kez daha bir araya geleceklerini dile getirdi. HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van 1. Sıra milletvekili adayı Pervin Buldan, “Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz, 13 Mayıs’ta yapılacak büyük miting ile bir kez daha bir araya geleceğiz. O gün aynı coşkuyla mesajlarımızı bir kez daha vereceğiz” dedi.