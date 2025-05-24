Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Yarı Final ilk maçında sahasında Çimentaş Elazığspor ile karşılaştı.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği ve takımını sonuna kadar desteklediği maçta gülen taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. Temsilcimiz, ilk maçta rakibini 4 - 1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

SİYASİLER VAN SPOR'U YALNIZ BIRAKMADI

Van Spor'un bu önemli karşılaşmasında Vanlı siyasiler ve bürokratlar takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Kültür ve Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Van Valisi Ozan Balcı, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AK Parti Van İl Koordinatörü ve 27. Dönem Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, görevden alınan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanı Burak Gültepe, Van TSO heyeti, DEM Partili 12 belediye eşbaşkanları ve iş insanları tribündeki yerlerini alarak Van Spor'a destek verdi.